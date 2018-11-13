İşkur, Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamına Yönelik Destekler Devam Ediyor

Türkiye
İş Kurumu Kastamonu
İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik desteklemelerin 2019 yılında da devam edeceğini açıkladı.
Engelli ve eski hükümlülerin istihdamlarında önemli bir yere sahip olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR
) bu yönde hazırlanan ve desteğe değer bulunan engelli projeleri için en fazla 50 bin TL, eski hükümlüler için brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe verecek.
İŞKUR'a kayıtlı KOSGEB Onaylı Girişimcilik Belgesi olan, 18 yaşından büyük, eski hükümlü veya en az yüzde 40 engelli olma şartının arandığı hibe programı için hazırlanan projeler, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek. Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurması, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmesi, işe ve işyerine uyum sağlanması vb. konularda hazırlanacak projeler için müracaatlar 7 Aralık
2018 tarihinde sona erecek.
Engelli ve eski hükümlüler için 2019/1. dönem hibe programı fırsatına yönelik başvuru rehberi www.iskur.gov.tr adresinde yayımlandı. Bu amaçla hibe desteği için öncelikle engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile bu kapsamda kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüler (Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Koruma Kurulları aracılığıyla projelerini teslim edeceklerdir), hazırladıkları projeleri 7 Aralık 2018 tarihi mesai bitimine kadar Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne elden teslim edebilir veya posta ile gönderilebilir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden de alınabilir. - KASTAMONU