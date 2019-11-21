İŞKUR, engelli ve eski hükümlüleri iş sahibi yapıyor

VAN Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), engelli ve eski hükümlü oldukları için iş bulmakta zorluk çekenleri iş sahibi yapıyor. Bu kapsamda sağlanan hibe destekleriyle çeşitli alanlarda iş kurmaları sağlanıyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nce açılan kurslarda yükümlüler meslek öğrenirken, İŞKUR, engelli ve eski hükümlü oldukları için iş bulmakta zorluk çeken vatandaşları iş sahibi yapıyor. Van Denetim Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından çeşitli mesleki kurslar açılıp yükümlüler meslek sahibi yapılmaya çalışıldığını söyledi.

Çanak, "Bu kapsamda 2019 yılında açılan girişimcilik ve mesleki kurslara katılıp belge almaya hak kazanan yükümlülere İŞKUR tarafından açılan engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destek proğramında 2018 yılında 4 yükümlünün projesi kabul olmuş, 2019 yılında ise 35 yükümlü proje sunmuş, bunlardan 7 tanesi direk kabul edilmiş, 13 yükümlünün projesi ise şartlı olarak kabul edilmiştir. 2019 yılı ikinci başvuru süresi başlamış olup, 2019 yılında yükümlülere yönelik mesleki kurslarımız tüm hızı ile devam etmekte olup, bu dönemde de yükümlülerin projelerini hazırlamalarına yardımcı olmak ve daha çok projeyi İŞKUR'a standartlara uygun olarak sunmak ve yükümlülerin iş sahibi olmasını amaçlıyoruz. Projelerin İŞKUR'a tesliminin son günü 18 Aralık 2019 tarihidir. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgi İŞKUR'un internet sitesinde duyurular bölümünde bulunmaktadır" dedi.