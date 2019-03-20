İşkur Genel Müdürü Uzunkaya: "16 Yılda İşe Yerleşen Üniversiteli Sayısı 90 Kat Arttı"

Kaynak: İHA

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılanların yüzde 91,6'sının istihdam edildiğini belirterek, "2002 yılında Türkiye'de ağırlığı kamu olmak üzere 2 bin 339 üniversite mezununu istihdam ederken, 2018'de 210 bin 459 üniversite mezununun iş bulmasına aracılık etmiştir. 16 yılda işe yerleşen üniversiteli sayısı 90 kat arttı" dedi.İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İŞKUR Kampüste" programı kapsamında İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) işbirliğinde düzenlenen 'Aydın Kariyer Günleri' etkinliğinde üniversiteli gençlerle buluştu. İstihdam Seferberliği 2019 programı hakkında bilgiler veren Uzunkaya, üniversitelilerden iş hayatına donamlı bir şekilde hazırlanabilmeleri için İŞKUR ile irtibat halinde olmalarını istedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ve iş dünyasının tüm aktörleriyle önemli bir toplantı yaptıklarını belirten İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, "Cumhurbaşkanımızın 2,5 milyon istihdam hedefine ulaşmak adına tüm illerimizde ciddi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. 20 günlük süreç içerisinde Bakanlığımızın koordinesiyle İŞKUR İl Müdürlüklerinin sahadaki etkinlikleriyle 385 toplantı gerçekleştirdik. Hedefimiz işverenlerle birlikte el ele vererek 2,5 milyon istihdamı gerçekleştirmek" diye konuştu.16 yılda işe yerleşen üniversiteli sayısı 90 kat arttıBakan Selçuk'un üniversite öğrencilerinin öğrenim dönemlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri, İŞKUR programlarından istifade edebilmeleri ve iş gücü piyasasına geçiş döneminde işverenlerin tercih ettiği nitelikli iş gücünün ortaya çıkarılabilmesi için İŞKUR kampüste programını çok önemsediğine işaret eden Uzunkaya, "İşverenlerimizin asıl aradığı niteliktir yani 'diploma yetmez, tecrübe gerekir' diyorlar. Gençlerimizin üniversite eğitimini alırken tecrübe kazanabilmeleri adına onları İŞKUR'un programlarından haberdar ediyoruz. Aslında İŞKUR hayatın her yerinde, 82 milyona hizmet sunan bir kurum. Türkiye'nin istihdam kurumu. Üniversitelerimizde 1,5 aylık süreç içerisinde 81 ilde bu programı gerçekleştirerek, gençlerimizin İŞKUR ve hizmetlerinden haberdar olmalarını istiyoruz. İş gücü piyasasının istediği tecrübeyi kazandırma adına hazırladığımız işbaşı eğitim programlarımız önemli ve anlamlı. Aydın'da İŞKUR olarak 2002 yılında istihdam ettiğimiz üniversite mezunu sayısı sadece 30'dur. Kat ettiğimiz mesafelerde 2018 yılında 4 bin 82 üniversite mezununu işe yerleştirmişiz. 2002 yılında Türkiye'de ağırlığı kamu olmak üzere 2 bin 339 üniversite mezununu istihdam ederken, bugün Aydın'da bunun 2 katı bir istihdamı gerçekleştiriyoruz. İŞKUR geçen yıl 210 bin 459 üniversite mezununun iş bulmasına aracılık etmiştir" şeklinde konuştu.Üniversiteli gençlere İŞKUR ile irtibatta olun çağrısıÜniversiteli gençlere hem okul harçlıklarını kazanmaları hem tecrübe edinmeleri hem de kolay iş bulabilmeleri için çağrıda bulunan Uzunkaya, şunları söyledi:"İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılanların yüzde 91,6'sı istihdam edildi. İşbaşı eğitim, meslek edindirme ve girişimcilik programları ile üniversitelilerin kolay istihdam edilmesi adına hazırladığımız 'İşe İlk Adım' projemizden faydalanabilirler. İŞKUR ve devletimiz gençlerimizin her zaman yanında. Cumhurbaşkanımız 100 Günlük Eylem Planı'nda gençlere yönelik bir sosyal çalışma projesinden bahsetti. Gençlerimizin üniversite eğitimleri sürecinde 3 aylık bir dönemde kamu kurum ve kuruluşlarında sosyal çalışmayı gerçekleştirerek hem sigortalılıklarını başlatmış hem iş hayatını tanımış hem de CV'lerini güçlendirerek iş hayatıyla yüzleşmiş olacaklar. ADÜ öğrencileri de bu programa büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin dününde bugünleri çok iyidir, inanıyorum yarınları bugünden çok daha noktada olacaktır. Bu programlar bunun hazırlıklarıdır. İstihdam seferberliğimizle birlikte 2,5 milyonluk istihdamı gerçekleştirerek Türkiye'yi daha iyi bir noktaya getirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Gençlerimiz okullarıyla, dersleriyle ve sınıflarıyla ne kadar ilişki ve diyalog içerisindeyseler; İŞKUR İl Müdürlükleri, hizmet merkezlerimiz ve meslek danışmanlarımızla da irtibat halinde olsunlar. İŞKUR'un programları sayesinde tecrübe meselesini de öğrencilik yıllarında hallederek, güçlü bir şekilde bir tartan teorik bilgiyle, diğer taraftan da pratik beceriyle okullarından mezun olup rahatlıkla istihdama katılsınlar." - AYDIN