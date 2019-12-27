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İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

İŞKUR Kariyer Günleri Etkinlikleri kapsamında Ağrı'ya gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulunduGenel Müdür Cafer Uzunkaya, geldiği kentte İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen İŞKUR Kariyer Günü Etkinliğine katıldıktan sonra Doğubayazıt ilçesinde İshak...

27.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:46 İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
İŞKUR Kariyer Günleri Etkinlikleri kapsamında 'ya gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Genel Müdür Cafer Uzunkaya, geldiği kentte İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen İŞKUR Kariyer Günü Etkinliğine katıldıktan sonra Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı'nı ve Ahmed-i Hani'nin türbesini ziyaret etti.

Uzunkaya ardından Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret etti. Uzunkaya'ya ziyaretlerinde İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'de eşlik etti. - AĞRI

Doğubeyazıt, İŞKUR, Ağrı, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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