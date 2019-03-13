İşkur Genel Müdürü Uzunkaya, Seçen'i Ziyaret Etti

Kaynak: İHA

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un öncülüğünde yürütülen Milli İstihdam seferberliği kapsamında, gençlerin iş dünyası ve akademik alandaki etkileşimlerini sağlamak amacıyla Nevşehir Valiliği himayesinde, Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen ve Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Nevşehir Kariyer Günü etkinliğine katılmak üzere Nevşehir'de bulunan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret etti.Nevşehir İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık Barata'nın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Seçen, Türkiye'de başarılı bir şekilde uygulamaya konulan Milli İstihdam Seferliğinin etkin bir şekilde yürütülmesinde İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve ekibinin bunda önemli bir payının olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.Belediye Başkanı Seçen, ziyaretin anısına İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'ya seramik tabak hediye takdim etti. - NEVŞEHİR