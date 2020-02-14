İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!

İş arayan ve iş verenin buluşma noktası İŞKUR, İŞKUR e şube portal ile vatandaşların iş arama ve işçi bulma ihtiyaçlarına cevap vermektedir. İŞKUR ilanları ile vatandaşları kendilerine uygun iş ilanlarına ulaşmakta, iş verenler de ihtiyaç duydukları pozisyonlarda doğru personeli istihdam edebilmektedir. Bu noktada vatandaşların İŞKUR kayıt nedir, İŞKUR TYP nedir, İŞKUR TYP ilanları nedir? İŞKUR e şube ile İŞKUR giriş yapma işlemi nedir gibi merak ettiği soruların yanıtlarını açıklıyoruz.

İŞKUR GİRİŞ NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un web adresi https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden iş arayan ve işveren olarak kişiler tercihlerine göre giriş yapabilirler. İŞKUR giriş işleminde üyelik gerekmemektedir. Kişiler e-devlet şifreleri ile sisteme girebilmektedirler.

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İŞKUR İLANLARI NEREDE YAYINLANIYOR?

İŞKUR iş ilanları https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasında yayınlanmaktadır. Kişiler bu sayfada bulunan arama menüsünden uygun kriterleri belirleyerek iş ilanlarını filtreleyebilirler.

İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?

Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

İŞKUR TYP NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İŞKUR TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

• 18 yaşını tamamlamış olmak,

• Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

• Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

İŞKUR TYP KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

• Noter kurası yöntemi,

• Liste yöntemi,

• Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir.

• Kadınlar,

• 35 yaş üstü bireyler,

• Engelliler,

• Eski hükümlüler,

• Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

İŞKUR TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

• Çevre temizliği

• Kamusal altyapının yenilenmesi

• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

• Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

• Ağaçlandırma

• Park düzenlemeleri

• Vadi ve dere ıslahı

• Erozyon engelleme çalışmaları

İŞKUR İLETİŞİM HATTI!

İŞKUR iletişim hattı: 44 75 87

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