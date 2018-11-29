İşkur İl Müdürü Altunkaynak, Gcg'yi Ziyaret Etti

29 Kasım 2018 Perşembe 17:07



29 Kasım 2018 Perşembe 17:07

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetini (CGC) ziyaret etti.İŞKUR İl Müdürü Altunkaynak, ziyarette yaptığı açıklamada, aktif çalışan bir kurum olduklarını söyledi.Son 10 ayda 6 bin iş yerinin iş ve meslek danışmanları tarafından ziyaret edildiğini ifade eden Altunkaynak, ziyaretlerde iş gücü piyasasının analizinin yapıldığını, iş yerlerinin gelecekte hangi mesleğe ihtiyaç duyacağı gibi konuların istişaresinin yapıldığını belirtti.Kentte 46 bin kişiyle yüz yüze görüşülerek danışmanlık yapıldığını aktaran Altunkaynak, şöyle konuştu:"Görüşmelerde 5 bin 439 kişiyi doğrudan işe yerleştirdik. İş arayanla işçi arayanları bir araya getirerek istihdama katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu arada 3 bin 500 kişiyi işbaşı eğitim programlarında istihdam ediyoruz. Bu anlamda Türkiye'de 12'inci il konumundayız. İstihdam garantili kurslarımızda da 625 kişi tekrar iş gücü piyasasına dahil oldu. Bunun yanında Toplum Yararına Programlarımız oluyor. Bu kapsamda 3 bin kişiyi kamu kurumlarında istihdam etme fırsatı yakaladık. İşi olmayıp iş gücü piyasasına dahil olamayanlara da meslek edindirme kursları açıyoruz. Yılın ilk on ayında bin 867 kişiye meslek edindirip iş sahibi olmalarına katkı sunduk."CGC Başkanı, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cihangir ise yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.İŞKUR'un basın camiasına personel istihdamı konusunda desteğinin büyük olduğunu ifade eden Cihangir, bununla ilgili bazı düzenlemelerinde gerekliliğinden bahsetti.Konuşmalardan sonra İŞKUR'un çalışmaları, istihdam teşvikleri, işbaşı eğitim programı konularında bilgi verildi.