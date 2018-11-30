İşkur İl Müdürü Altunkaynak'tan Hibe Desteği Çağrısı

Osmaniye
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarını desteklemek amacıyla verilecek hibe desteği için son başvuru tarihinin 7 Aralık
olduğunu hatırlattı.
Altunkaynak, engelli ve hükümlü çalıştırmayan işyerlerine kesilen cezalardan toplanan paraların, engelli ve eski hükümlülerin istihdama ve ekonomiye kazandırılması adına kullanıldığını belirtti.
İŞKUR tarafından hazırlanan hibe desteği ile çalışmayan engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Altunkaynak, şunları kaydetti:
"18 yaşını doldurmuş ve heyet raporuyla yüzde 40 ve üzeri engelli olduğunu kanıtlayan kişiler emekli değillerse bu hibeye başvurabiliyorlar. Eski hükümlüler ise projelerini denetimli serbestlik daire müdürlüklerinden onaylatıp bize getirebiliyorlar. Başvuran kişilerin ayraca KOSGEB tarafından düzenlenen 'girişimcilik' kurslarına katılıp sertifika alması şartı var. Başvuruları kabul olduğunda, bu kişilerin iş kurarken gereken imza, izin belgesi, ruhsat gibi giderleri, işletmenin ısı, su, elektrik, kira, internet gibi giderleri ile iş yeri için gereken malzeme ve teçhizat giderlerini biz karşılıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen tüm engelli ve eski hükümlü kardeşlerimizi 7 Aralık tarihine kadar müdürlüğümüze bekliyoruz."
Aralık,İŞKUR