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İŞKUR ile Kilimli HEM protokolüyle saç yapım ve bakımı kursu açıldı

Zonguldak'ta İŞKUR ve Kilimli Halk Eğitim Merkezi protokolüyle saç yapım ve bakımı kursu açıldı.

13.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:00İŞKUR ile Kilimli HEM protokolüyle saç yapım ve bakımı kursu açıldı
'ta İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi protokolüyle saç yapım ve bakımı kursu açıldı.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kilimli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü kapsamında saç yapım ve bakımı kursu açıldı. "İstihdam edilebilirliğinin yüksek olması" sebebiyle 2019 yılında yıllık plana eklenerek açılan kursa en az ilköğretim mezunu 18-35 yaş arası 20 kursiyer katıldı. 11 Kasım-28 Nisan 2019 tarihleri arasında haftada 5 gün uygulanacak olan kursun eğitimi Eğitici Betül Karabacak tarafından verilecek. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, İŞKUR, Güncel

Kaynak: İHA

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