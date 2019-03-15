İŞKUR, İşçi Alımı Yapılacak İlçeleri Açıkladı! AK Partili'ye İş Var, İktidar Ortağına Yok

Kırşehir'de "Toplum Yararına Programı" kapsamında 200 kişinin işe alınacağı duyuruldu. Açıklamada AK Partili belediyelerin olması, MHP'li belediyelerin olmaması dikkat çekti.
Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Programı" kapsamında 200 kişinin işe alınacağı duyurdu. Açıklamada bazı belediyelerin olmaması dikkat çekti.
İŞTE AÇIKLAMA
Kırşehir İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kırşehir merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 6 kuruma 6 ay çalıştırılmak üzere 200 kişi alınacak. Boztepe Belediyesi'ne 20, Akpınar Belediyesi'ne 20, Kırşehir Belediyesi 60, Kırşehir İl Kültür Müdürlüğüne 40, İl Özel İdaresine 40, Akçakent Belediyesine ise 20 kişi alınacak" denildi.
MHP'Lİ 3 BELEDİYE YOK
kirsehirhaberturk.com'un haberine göre; "Toplum Yararına Çalışma Programı" kapsamında 200 kişinin alınacağı kurumlar arasında MHP'li Kaman, Mucur ve Çiçekdağı ilçe belediyelerinin olmaması dikkat çekti.
İşte tablo;
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