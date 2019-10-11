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İŞKUR Malatya'da eski binasına tekrar taşınıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İl Müdürlüğü'nün, eski hizmet binasında 14 Ekim 2019 pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği bildirildi.

11.10.2019 12:31İŞKUR Malatya'da eski binasına tekrar taşınıyor
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İl Müdürlüğü'nün, eski hizmet binasında 14 Ekim 2019 pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği bildirildi.

İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kurumumuz 14 Ekim 2019 pazartesi gününden itibaren yeni adreste hizmet verecektir. Yeni adresimiz Özalpler Mah. Turgut Özal Bulvarı (eski hizmet binası) numara 47 Yeşilyurt/Malatya" denildi.

İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü binasında deprem güçlendirmesi yapılması nedeniyle, 2015 yılı Eylül ayından beri, Turgut Temelli Caddesindeki binada hizmet vermekteydi. - MALATYA

Malatya, İŞKUR, Güncel

Kaynak: İHA

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