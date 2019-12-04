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İŞKUR Müdürü Karakaya'dan ATSO'ya ziyaret

Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti.

04.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:43İŞKUR Müdürü Karakaya'dan ATSO'ya ziyaret
Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürü Ahmet , Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti.
Ziyarette Karakaya'ya Şube Müdürü Melek Koca ile İş ve Meslek Danışmanı Tuncay Tömek de eşlik etti. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, İŞKUR heyetini makamında kabul etti.
İl ve ülke genelinde istihdam hedeflerinin belirlenmesi, İŞKUR'un hedeflerinin değerlendirilmesi hususlarında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Karakaya ve ekibine teşekkür etti.
Serteser, İŞKUR ile hem İstihdam Seferberliği 2019 çalışmalarında, hem de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'nde işbirliği yaptıklarını hatırlatarak "2020 yılında da işbirliğimiz sürsün." temennisinde bulundu.

Karakaya, İŞKUR, Güncel

Kaynak: AA

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