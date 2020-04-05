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İŞKUR ödemelerinde yeni önlemler

PTT, ikamet adresinde bulunmayan müşterilere yapılacak ödemelere ilişkin açıklamada yaptı.

05.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:22
İŞKUR ödemelerinde yeni önlemler
PTT, ikamet adresinde bulunmayan müşterilere yapılacak ödemelere ilişkin açıklamada yaptı.

PTT'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bazı illerimize giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerimizin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alınmıştır.

Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini de kapsayan bu uygulama ile hak sahiplerinin kayıtlı cep telefonlarına şirketimizin internet sitesine yönlendirecek özel bir link, SMS ile gönderilecek. Hak sahibi vatandaşımız, bu internet sitesi linki üzerinden kişiye özel tek kullanımlık form dolduracak. Bu form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebilecektir. Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecektir.

2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

Koronavirüs tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz.

Desteğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. Lütfen evinizde kalın." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, PTT, Ekonomi
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