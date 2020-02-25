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İŞKUR öğrencilere meslek seçimine destek semineri verdi

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce öğrencilere yönelik 'Meslek Seçiminde Destek Semineri' düzenlendi.

25.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:34İŞKUR öğrencilere meslek seçimine destek semineri verdi
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce öğrencilere yönelik 'Meslek Seçiminde Destek Semineri' düzenlendi.

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Fen Lisesi ve Anadolu Liselerinin 12.sınıf öğrencilerine meslek seçimine destek semineri verildi. Seminere toplam 535 öğrencimiz katıldı.

Seminerlerde verilen bilgilerin ışığında gençlerin aldıkları ve alacakları akademik eğitimler sonrasında doğru mesleği seçerek başarılı, üretken, mutlu bir gelecek kurmaları hedefleniyor. Böylece yetiştirilen işgücünün daha nitelikli olması ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanmasıyla, istihdamın arttırılması ve mevcut istihdamın korunmasının mümkün olacağı öngörülüyor. - KARS

Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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