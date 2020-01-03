Haberler » Güncel » İŞKUR, öğrencileri iş hayatına hazırlıyor - Haber

İŞKUR, öğrencileri iş hayatına hazırlıyor

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İş Kulübü, üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarına, çocuk evlerinde kalan gençlere verdiği iş gücü piyasasına hazırlık eğitimleriyle devam ediyor.

03.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:11 İŞKUR, öğrencileri iş hayatına hazırlıyor
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İş Kulübü, üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarına, çocuk evlerinde kalan gençlere verdiği iş gücü piyasasına hazırlık eğitimleriyle devam ediyor.

Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler düzenleniyor. Mersin İŞKUR İş Kulübü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle, gençler iş gücü piyasasına hazırlanıyor. Bu kapsamda öğrencilere, özgeçmiş hazırlama beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri, mülakat canlandırmaları konularında uzmanlar tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verildi.

İş Kulübüne ilişkin bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt, işsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını bildirdi. İş Kulübünün çalışmalarıyla iş arayanlara yol gösterdiğini, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü çözümler sunduğunu belirten Bozkurt, böylece katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığını ifade etti. Bozkurt, üniversite öğrencisi gençlere yönelik desteklerinin kurum olarak artarak devam edeceğini kaydetti.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Cemal Altan, öğrencilerin iş hayatına hazırlanması noktasında İŞKUR'un hizmetlerini çok değerli bulduklarını, öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasına destek olmak amacıyla İŞKUR ile işbirliklerinin süreceğini söyledi. - MERSİN

Mersin, İŞKUR, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:06   Çin'in Doğu Türkistan politikaları İzmir'de protesto edildi - Haber
14:05   Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi - Haber
14:02   Küresel Gazeteciler Konseyi, Vali Aktaş'ı ziyaret etti - Haber
14:01   Kelkit şeker fasulyesi coğrafi işaretini aldı - Haber
14:01   Niğde Belediyesinden Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 14:07:14