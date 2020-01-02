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İşkur Siirt'te geçen yıl 2 bin 574 kişiyi özel sektörde işe yerleştirdi

Siirt'te, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü geçen yıl 2 bin 574 kişiyi özel sektörde işe yerleştirildi.

02.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:44 İşkur Siirt'te geçen yıl 2 bin 574 kişiyi özel sektörde işe yerleştirdi
'te, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü geçen yıl 2 bin 574 kişiyi özel sektörde işe yerleştirildi.
İŞKUR İl Müdürü Ömer Aslan, 2019'da özel sektörde 10 alanda yapılan çalışmalarda 2 bin 574 kişinin işe yerleştirildiğini aktardı.
Hedefledikleri başarıyı yakaladıklarını, 2020'de bu başarıyı sürdüreceklerini belirten Aslan, şunları kaydetti:
"İlimizin tekstil kenti olması için 'da tekstil sanayisinde hizmet veren firmaları ziyaret ettik. Ayrıca kurum bünyesinde özel sektörde 2 bin 574 kişi işe yerleştirildi. Eski hükümlü ve engellilere yönelik çeşitli hibe projeleri hayata geçti. Kamuda işe yerleştirme ve toplum yararına çalışma ile iş başı eğitim programlarında önemli çalışmalar yapıldı. 2020'de bu başarıyı artırmayı hedefliyoruz."

Ömer Aslan, İstanbul, Siirt, İŞKUR, Güncel

Kaynak: AA

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