İŞKUR Teşekkür Ziyaretlerine Devam Ediyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Taner Yıldız, İl Müdürlüğü olarak asli görevlerimizden olan istihdam hizmetlerine tüm hızımızla devam ediyoruz dedi.

Yıldız, istihdam hizmetlerini beraber yürüttükleri değerli işverenleri de unutulmadıklarını dile getirerek, işverenlere teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu kapsamda Yıldız Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Erensan Isı Tekniği, Uçarkid Oyuncak Sanayi, Kahraman Çelik Makas, Garanti Giyim, YP Yıldırım Plastik, Yeşiloğlu Plastik, Zeki Öztürk, Eren Çorap, Özel Kazan, Sesa Giyim ve Çağrı Fiberkent Ekipmanları firmalarını ziyaret ederek değerli işverenlere istihdama yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür etti. Ziyarette işverenlere teşekkür belgelerini takdim eden Yıldız, Kurumumuzun istihdam teşvikleri ve destekleri hakkında işverenleri bilgilendirdi.