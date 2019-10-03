Isla'nın eşi Gala Caldirola dini nikah için tarih verdi

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, 2017 yılından bu yana birlikte olduğu 27 yaşındaki Gala Caldirola ile 29 Mayıs'ta İspanya'nın Altea kasabasında düzenlenen resmi nikahla dünya evine girmişti.

DİNİ NİKAHI DUYURDU

31 yaşındaki futbolcudan Luz Elif adında bir kızı olan seksi model, Şili'de yayım yapan La Cuarta gazetesiyle gerçekleştirdiği bir röportajda evliliklerini dini nikahla taçlandıracaklarını duyurdu. Caldirola, "Mauricio'ya yaraşır, büyük bir tören düzenlenecek. Noel ve yılbaşının ardından 3 Ocak 2020 tarihinde Şili'deki bir kilisede dini nikah yapacağız." ifadelerini kullandı.

Instagram'da 2,2 milyon takipçisi bulunan İspanyol güzel, birbirinden cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.