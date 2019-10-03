Haberler » Spor » Haber

Isla'nın eşi Gala Caldirola dini nikah için tarih verdi

Fenerbahçeli futbolcu Isla, 29 Mayıs'ta İspanya'da Gala Caldirola ile resmi nikah yapmıştı. Güzel model Caldirola, 3 Ocak 2020 tarihinden dini nikah yapacaklarını duyurdu.

03.10.2019 14:08

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, 2017 yılından bu yana birlikte olduğu 27 yaşındaki Gala Caldirola ile 29 Mayıs'ta İspanya'nın Altea kasabasında düzenlenen resmi nikahla dünya evine girmişti.

DİNİ NİKAHI DUYURDU

31 yaşındaki futbolcudan Luz Elif adında bir kızı olan seksi model, Şili'de yayım yapan La Cuarta gazetesiyle gerçekleştirdiği bir röportajda evliliklerini dini nikahla taçlandıracaklarını duyurdu. Caldirola, "Mauricio'ya yaraşır, büyük bir tören düzenlenecek. Noel ve yılbaşının ardından 3 Ocak 2020 tarihinde Şili'deki bir kilisede dini nikah yapacağız." ifadelerini kullandı.

Instagram'da 2,2 milyon takipçisi bulunan İspanyol güzel, birbirinden cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

BeşiktaşBeşiktaş'ta Burak Yılmaz, Wolverhampton maçında yer almayacak

Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdıCall of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı

Türkiye KupasıTürkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu

GalatasarayGalatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti

Isla'nın eşi Gala Caldirola dini nikah için tarih verdi

İspanya, Spor


YORUMLAR(8)
ISLA''NDIK:ISLA DA AĞZININ TADINI BİLİYORMUŞ. . YENGEYİ DE ALLAH İSLA''H ESTİN.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ABC:Dini nikah bizde olsa kıyamet kopardı :)
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TUBA:imam kim olacak, merak ettim :D
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
TRAB61:Ali koc.
Yayından Kaldır
3 0
ASLANSARAY:Ayrilik tarihini de yazsaydin cünkü sonsuza kadar degil.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
EBULHAYRLI:OCAĞA KADAR BİRLİKTE UYUMUYACAKLARMI YANİ
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
GS Lİ:DİNİ DEDİĞİ ZATEN HRİSTİYANCA :
Yayından Kaldır
0 1
NETO:erken değil mi
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
17:20 Marchisio futbolu bıraktı
17:04 Başkan Demir: "Samsunspor'u hak ettiği yerde görmek istiyoruz"
17:02 Fransa milli takımı'nın aday kadrosu açıklandı
16:56 Beşiktaş, Oğuz Savaş'ı kadrosuna kattı!
16:55 Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
16:54 Tahkim kurulu, trabzonspor'un cezasını onadı
16:50 TFFHGD eski Başkanı Sucu'dan Arslanboğa kararına sert tepki