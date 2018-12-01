Isla Orta Sahaya

<div></div><div>Fenerbahçe'de orta sahada yine değişiklik yaşanacak. Teknik direktör Erwin Koeman, Şener Özbayraklı'nın iyileşmesiyle birlikte Mauricio Isla'yı yeniden orta sahaya çekmeye hazırlanıyor.</div> <div></div><div>Orta sahada arayış içinde olan Hollandalı çalıştırıcı, Eljif Elmas'ın yanında Mehmet Topal'dan tam katkı alamadığını düşünüyor. Mehmet Topal'ın da sakatlıktan daha yeni çıkmış olması bu duruma etken oldu. </div> <div></div><div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div>