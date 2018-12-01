01 Aralık 2018, 08:27
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Isla Orta Sahaya

Isla Orta Sahaya

Fenerbahçe’de orta sahada yine değişiklik yaşanacak.

Fenerbahçe'de orta sahada yine değişiklik yaşanacak. Teknik direktör Erwin Koeman, Şener Özbayraklı'nın iyileşmesiyle birlikte Mauricio Isla'yı yeniden orta sahaya çekmeye hazırlanıyor.
Orta sahada arayış içinde olan Hollandalı çalıştırıcı, Eljif Elmas'ın yanında Mehmet Topal'dan tam katkı alamadığını düşünüyor. Mehmet Topal'ın da sakatlıktan daha yeni çıkmış olması bu duruma etken oldu. 
Mauricio Isla,Şener Özbayraklı,Fenerbahçe
01 Aralık 2018 Cumartesi 08:27

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