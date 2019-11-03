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İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan kilit taşı üretimine destek

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, belediyenin fabrikasında çalışarak, kilit taşı üretimine destek verdi.

03.11.2019 20:01
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, belediyenin fabrikasında çalışarak, kilit taşı üretimine destek verdi.
İslahiye Belediyesi tarafından ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Cıncıklı mevkisinde, günde bin metrekare kilit taşı üretimi yapabilen fabrika kuruldu.
Tesisle günde bin 500 metre kare kilit taşı üretebilen İslahiye Belediyesi, ilçede ihtiyaç duyulan alanlar için kendi ürettiği kilit taşını kullanıyor.
Tesiste adeta işçi gibi çalışan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da kimi zaman kamyon, kimi zaman iş makinesi, kimi zaman da forklift kullanarak üretime katkı sundu.
Başkan Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tesisin ilçenin tüm kilit taşı, beton, kum ve briket ihtiyacını karşılayacağını ifade ederek, "Beş milyonluk bir tesis ama biz bunu 1 milyona mal ettik. İkinci el malzeme kullanarak, elimizdeki imkanları kullanarak ilçemize böyle bir tesis kazandırdık. Esas özelliği şu, bir taşla üç kuş vuruyoruz. Taştan taş yapıyoruz. Ovadaki tarım alanlarındaki bazalt taşları alıyoruz. Hem tarla temizlenmiş oluyor hem de birinci sınıf tarım alanı elde ediyoruz. İşlenen taşları da asfalt yapımında kullanıyoruz. Gerçekten verimli bir tesisi oldu." diye konuştu.
Vural, kazandırılan tesisle 12 bin liraya satın aldıkları taşı, 7-8 bin liraya mal ettiklerini ve asfalt taşını da bu tesislerde ürettiklerini kaydetti.
İslahiye Belediye Başkanı Vural'dan kilit taşı üretimine destek

Güncel

Kaynak: AA


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