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İslahiye Belediyesi'nde meclis toplantısı

İslahiye Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yapıldı.

İslahiye Belediyesi'nde meclis toplantısı
05.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:44
İslahiye Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yapıldı.

İslahiye Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, belediye başkanı Kemal Vural başkanlığında Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Meclis üyeleri ve belediye başkanı Vural, toplantıya sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak katıldı.
İkişerli düzenle masaya oturan Meclis üyeleri arasında yaklaşık bir metre mesafe bırakılarak yapılan toplantıda faaliyet raporu okundu, imar ve plan bütçe konuları görüşülürken daimi encümen seçimleri yapıldı.

Toplantıda belediye olarak alınan koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konularına da değinildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Vural, Güncel, Haber

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