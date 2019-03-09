İslahiye Belediyesine 2 Yeni Temizlik Aracı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İslahiye Belediyesine çöp kamyonu ve yol süpürme aracı hibe edildi.
Belediye Başkanı Kemal Vural
, Bakanlığın araç hibesiyle temizlik işlerinde filoyu güçlendirdiklerini belirtti.
Vural, her gün ilçedeki 70 mahallenin çöplerinin alındığını, temizliğinin yapıldığını söyledi.
Merkeze uzak mahallelerde ise haftalık olarak çöplerin toplandığını kaydeden Vural, daha temiz, sağlıklı bir ilçe amacıyla çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.
Kemal Vural, 2 aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Güncel
Kaynak: AA