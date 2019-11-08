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İslahiye çiftçisine 130 ton tohum desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce İslahiye ilçesinde 260 çiftçiye 130 ton buğday tohumu dağıtıldı.

08.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:00 İslahiye çiftçisine 130 ton tohum desteği
Büyükşehir Belediyesi'nce İslahiye ilçesinde 260 çiftçiye 130 ton buğday tohumu dağıtıldı.

İslahiye Belediyesi Garaj Amirliği'nde tohum dağıtımı dolayısıyla tören yapıldı.
Törene, Gaziantep Büyük Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksel Şahin ve bölge çiftçileri ile vatandaşlar katıldı.
İslahiye Ziraat Odası Tarım Danışmanı Mehmet Kaya gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 260 üreticiye toplam 130 ton buğday tohumunun dağıtıldığını belirtti.
Çiftçi Mehmet Yılmaz, Büyükşehir Belediyesine yapılan tohum desteği için teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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