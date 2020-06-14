İslahiye'de 11 evde uygulanan karantina sona erdi

İslahiye'de 11 evde uygulanan karantina sona erdiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 58 kişinin yaşadığı 11 evde karantina uygulaması sona erdi.

14.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:56
İslahiye'de 11 evde uygulanan karantina sona erdi
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 58 kişinin yaşadığı 11 evde karantina uygulaması sona erdi.
Gaziantep'te fabrika işçisi A.K., sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yanına gidemediği Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesine gecikmeli bayram ziyaretine gitti. Bu sırada daha önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkınca A.K. tedaviye alınırken, filyasyon çalışması ile gecikmeli bayram ziyaretinde 62 kişi ile temas kurduğu belirlendi. Bunun üzerine Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan 62 kişi, oturdukları 12 evde 1 Haziran'da karantinaya alındı. 14 günlük gözlem süresinin dolmasının ardından 58 kişinin yaşadığı 11 evde karantina sonlandırıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, A.K.'nin 4 yakınının yaşadığı evdeki karantinayı ise 3 gün daha uzattı. İslahiye’de 11 evde uygulanan karantina sona erdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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