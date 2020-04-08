İslahiye'de 6 ev karantinaya alındı
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 ev karantina altına alındı.
08.04.2020 20:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:43
Bir süre önce Özbekistan 'dan İslahiye ilçesine dönen tır sürücüsü, koronavirüs tespit edilmesi üzerine hastaneye yatırıldı.
Sürücünün temasta olduğu İslahiye ilçesindeki 6, Nurdağı ilçesindeki bir ev Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı.
Binaların çevresi ile sürücünün kullandığı tır ve dorsesinin etrafına İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet şeridi çekildi.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı ikametlerde oturanların gözetimde kaldıkları sürece tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Özbekistan, Gaziantep, Nurdağı, Güncel