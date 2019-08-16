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İslahiye'de 61 yıllık cezaevi kapatıldı

16.08.2019 15:36 İslahiye'de 61 yıllık cezaevi kapatıldı


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Kaynak: DHA

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