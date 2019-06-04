04.06.2019 12:02
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İslahiye'de bayramlaşma

İslahiye

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kaymakamlık tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kaymakamlık tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Yazlık öğretmenevi bahçesinde yapılan bayramlaşma törenine, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, AK Parti 22. Dönem Milletvekili Mahmut Durdu, Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Ömer şahin Selvi, İlçe Emniyet Müdür vekili Nurdağı Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti İlçe başkanları ve yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Öğretmen evindeki töreninin ardından protokol üyelerine Sabancı Öğretmenevi Müdürü Ahmet Kurt tarafından İslahiye Kaymakamlığı tarafından bastırılan sloganlarla kitap ve okuma adlı kitap hediye edildi.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Kaymakamlık, Gaziantep, Güncel