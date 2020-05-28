İslahiye'de cuma namazı kılınacak cami ve açık alanlar belirlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak cami ve açık alanlar belirlendi.

28.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:49
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak cami ve açık alanlar belirlendi.
İslahiye İlçe Müftülüğünce Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bulunan 92 camiden 45 cami ve açık alan ibadet alanı olarak belirlendi.
Belirlenen cami ve alanlarda cuma öncesi genel temizlik ve dezenfekte işlemlerine başlandı.
Cuma namazı kılınacak cami ve alanlar belediye anonsunun yanı sıra Kaymakamlık ve Müftülüğün web sayfası ile sosyal medya sayfalarında vatandaşlara duyuruldu.
İslahiye'nin 154 yıllık Dervişiye Camisi'nde avlunun yetersizliği nedeniyle cuma namazı kılınamazken hemen yakınında bulunan Kapalı Sebze Pazar yerinde 500 kişi namaz kılabilecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların seccadesiyle namaz kılacağı alan boyanarak hazırlandı.
İlçenin en büyük camilerinden Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde de 500'den fazla kişinin namaz kılabileceği alanlar Müftülük görevlilerince belirlendi. Camiye gelen bazı vatandaşlara da din görevlisi Ahmet Çolak, sosyal mesafeli olarak nasıl namaz kılınacağını gösterdi.
Çolak, vatandaşların abdestlerini evde almalarını, seccadelerini yanlarında getirmelerini ve maske takarak tedbirlerini almalarını tavsiye etti.
Cuma namazında hutbenin ardından kılınacak farzın ardından diğer sünnetleri herkesin evinde kılacağını belirten Çolak, diğer günlerde ise camilerde öğle ve ikindi namazlarının tedbirlere uyularak kılınmaya başlanacağını ifade etti.
Çolak, cuma günü şadırvanlardaki çeşmelerden akan suların kapatılacağını, tuvaletlerin kullanılmayacağını kaydetti. İslahiye’de cuma namazı kılınacak cami ve açık alanlar belirlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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