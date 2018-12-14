İslahiye'de Dere Taştı; Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

14 Aralık 2018 Cuma 15:39



14 Aralık 2018 Cuma 15:39

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanakla derenin taşması sonucu, 400 dönümlük buğday ekili arazi su altında kaldı.İlçede bu ayın başından bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle metrekareye 128 metreküp yağış düştü. Yağışın etkisiyle Tahta köprü sulama barajını besleyen Karasu Çayı'nda taşkın yaşandı. Karasu Çayı'nın geçtiği Örtülü, Güllühöyük, Karapolat ve Çolaklar mahallelerinde dere yatağı 30 metre genişleyerek, yaklaşık 400 dönüm buğday ekili alanın sular altında kalmasına neden oldu. Bölgede inceleme başlatan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, arazi sahiplerinin başvurularını alarak, suların çekilmesiyle zararı belirleyecek. - Gaziantep