İslahiye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
İslahiye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kontrolden çıkıp devrilen saman yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.
14.06.2020 23:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:05
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kontrolden çıkıp devrilen saman yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Levent K. yönetimindeki 27 SZ 177 plakalı saman yüklü traktör, kontrolden çıkıp ağaca çarparak devrildi. Kazada yaralanan Levent K., çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA