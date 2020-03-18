İslahiye'de dilenci operasyonu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ve zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Zabıta ve polis ekipleri, halkın yoğun olduğu caddelerde ve mahalle aralarında evlerin kapısını çalarak vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İlçe merkezinin en işlek caddelerinde ve apartmanların kapılarını çalarak dilencilik yapan kişiler, ekiplerce yakalandı. Zabıta ekipleri dilenen kişileri, haklarında işlem yapılmak üzere karakola götürdü. Polis tarafından kimlik sorguları yapılan 11 dilenciden 9'u zabıta tarafından ilçe dışına çıkarıldı.

Kaynak: DHA