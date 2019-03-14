İslahiye'de Eğitim Kurumları Değerlendirme Toplantısı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eğitim kurumları ikinci dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.
Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesinin konferans salonunda düzenlenen toplantıya İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.
Birinci dönem yürütülen çalışmalarla ilgili eğitim öğretim raporlarının değerlendirilmesiyle başlayan toplantı, ikinci dönem yapılacak faaliyetlerin görüşülmesiyle devam etti.
Toplantıya katılan okul müdürlerinin görüş ve önerilerini bildirmesinin ardından toplantı sona erdi.
Lütfi Kotan, Borsa İstanbul, Gaziantep, Güncel
Kaynak: AA