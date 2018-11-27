İslahiye'de, Ezanı Güzel Okuma Kursu Düzenlendi

27 Kasım 2018 Salı 16:28



27 Kasım 2018 Salı 16:28

İslahiye ilçe Müftülüğünce ilçede görev yapan imam hatip ve müezzinlere yönelik ezanı güzel okuma kursu düzenlendiİlçe Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen kursta konuşan ilçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, günümüzde ezanı güzel okumanın önemini anlattı.Gaziantep Müftülüğü'ne bağlı eğitmenler tarafından verilen eğitim kursu bir ay sürecek.Verilecek eğitimle camilerde görev yapan imam hatip ve müezzinlerin, musiki kabiliyetlerini geliştirmeleri, ezan, kamet ve sala okuyuşları ile bilgiler verilirken uygulamalı olarak ezanı makamlara göre okuma eğitimi veriliyor.