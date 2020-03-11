Menü
Haberler ›› Güncel ››İslahiye'de gıda denetimi - Güncel

İslahiye'de gıda denetimi

Gaziantep'in İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri belediye zabıta ekipleriyle birlikte biber ve salça üreten işletmelerde denetim yaptı.

11.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:02
İslahiye'de gıda denetimi
Gaziantep 'in İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri belediye zabıta ekipleriyle birlikte biber ve salça üreten işletmelerde denetim yaptı.
Ekipler, ilçede biber ve salça üretimi gerçekleştiren fabrikalarda denetim gerçekleştirdi. Üretimi yapılan ürünlerden alınan numune incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
24 iş yerinin yapılan denetlemesinde kurallara uygun olmayan yaklaşık 300 kilo salça belediye zabıta ekiplerince imha edildi.
Görevliler, halkın sağlığını tehdit eden koşulları ortadan kaldırmak için denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Zabıta, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Kız öğrencinin Güncel
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi Güncel
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi