İslahiye'de gıda denetimi
Gaziantep'in İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri belediye zabıta ekipleriyle birlikte biber ve salça üreten işletmelerde denetim yaptı.
11.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:02
Gaziantep 'in İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri belediye zabıta ekipleriyle birlikte biber ve salça üreten işletmelerde denetim yaptı.
Ekipler, ilçede biber ve salça üretimi gerçekleştiren fabrikalarda denetim gerçekleştirdi. Üretimi yapılan ürünlerden alınan numune incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
24 iş yerinin yapılan denetlemesinde kurallara uygun olmayan yaklaşık 300 kilo salça belediye zabıta ekiplerince imha edildi.
Görevliler, halkın sağlığını tehdit eden koşulları ortadan kaldırmak için denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirtti.
Ekipler, ilçede biber ve salça üretimi gerçekleştiren fabrikalarda denetim gerçekleştirdi. Üretimi yapılan ürünlerden alınan numune incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
24 iş yerinin yapılan denetlemesinde kurallara uygun olmayan yaklaşık 300 kilo salça belediye zabıta ekiplerince imha edildi.
Görevliler, halkın sağlığını tehdit eden koşulları ortadan kaldırmak için denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirtti.
Kaynak: AA
Manşet
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