İslahiye'de halka tatlıya ilgi

İslahiye ilçesinde üretilen halka tatlı vatandaşlardan ilgili görüyor.

26.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:03
İslahiye ilçesinde üretilen halka tatlı vatandaşlardan ilgili görüyor.
İslahiye ilçesinde üretilen ve halkın severek tükettiği halka tatlı Ramazan bayramında da halkın gözdesi oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle bayram sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da pasta ve tatlıcıların evlere servis yapmasına izin verilmesi halka tatlıya talebi azaltmadı.
İlçede 25 yıldır tatlı imalatı yapan İbrahim Çayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram süresince ürünlerine yoğun talep aldıklarını ifade etti.
Tatlının kilogramını 15 liradan sattıklarını ifade eden Çayır, "Bu işi zevkle yapıyorum. Ürettiğimiz tatlıda glikoz kesinlikle yok. Şekerle kaynatıp kendi iş yerimizde imalat yapıyoruz. Dışarı çıkma yasağı bulunduğundan dolayı ilçeye uzak mahallerimizden aldığımız siparişleri götürerek hizmet sunmaktayız." diye konuştu. İslahiye’de halka tatlıya ilgi

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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