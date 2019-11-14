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İslahiye'de hasadı başlayan zeytin fiyatıyla sevindirdi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde hasadına başlanılan zeytinin 4 ile 7 lira arasında alıcı bulması üreticiyi sevindirdi.

14.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:55İslahiye'de hasadı başlayan zeytin fiyatıyla sevindirdi

GAZİANTEP'in ilçesinde hasadına başlanılan zeytinin 4 ile 7 lira arasında alıcı bulması üreticiyi sevindirdi.

İslahiye'de 2 bin dekar alanda sofralık, 15 bin dekar alanda yağlık olmak üzere 17 bin dekar alanda ekili 459 bin ağaçtaki zeytinin hasadına başlandı. Bu yıl 4 bin 590 ton rekolte beklenen zeytin kalitesinin yanı sıra iriliği ve yağ durumuna göre 4 ile 7 lira arasında alıcı buluyor.Fevzipaşa Mahallesi kırsalında 26 yıldır zeytin üretimi yapan Ökkeş Yılmaz, " hasadına başladık ve fiyatlardan memnunuz. Bu sene yok senesi, yani zeytin rekoltesi az. Geçtiğimiz yıl 15 ile 20 kilo ürün aldığımız ağaçta bu yıl 8 ile 10 kilo ürün alıyoruz. Buna karşın fiyatların güzel olması sevindirici" dedi.



İslahiye, Zeytin, Ekonomi

Kaynak: DHA

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