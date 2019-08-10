Haberler» Güncel» Haber

İslahiye'de hayvan pazarında arife yoğunluğu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

10.08.2019 22:06
İslahiye'de hayvan pazarında arife yoğunluğu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.
Kurban Bayramı dolayısıyla kurban alımını son günlere bırakan vatandaşlar, Beyler Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu.
Besicilerden Hasan Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada satışların durgun olduğunu söyledi.
Küçükbaş hayvan kilosunun 20 liradan alıcı bulduğunu belirten Şanlı, fiyat aralığının bin ila iki bin lira civarında olduğunu ifade etti.
Öte yandan İslahiye ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı kurban seçmeleri için denetimlerini sürdürüyor.
Denetimlerde, küpe, dişi hayvan ve sevk raporu kontrolleri yapılıyor.
İslahiye'de hayvan pazarında arife yoğunluğu

Kurban Bayramı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:40   İçişleri Bakanı Soylu: "Ekiplerimiz uyandırma servisi gibi çalışıyor"
22:38   KALP DAMARLARI TERS OLAN LEO BEBEK İSTANBUL'A GETİRİLDİ
22:33   İçişleri Bakanı Soylu: "Ekiplerimiz uyandırma servisi gibi çalışıyor"
22:33   Sağlık Bakanlığı Leo bebek için devreye girdi
22:30   Beşiktaş, Panathinaikos ile berabere kaldı
22:30   Beşiktaş'ta gençler göz doldurdu
22:30   BURSA Otomobil yayaların arasına daldı: 1'i ağır 2 yaralı