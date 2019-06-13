İslahiye'de HEM kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru eserler için sergi açıldı.
İslahiye Demokrasi Meydanı
'ndaki sergi için düzenlenen törene, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan
, Belediye Başkan Vekili Fethiye
Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin
, HEM Müdürü Abdurrahman Çetin ile vatandaşlar katıldı.
Sergi açılışında konuşan İslahiye HEM Müdürü Yıldırım, 49'u okuma yazma olmak üzere 302 kurs açtıklarını belirtti.
Yıldırım, bu kurslara 5 bin 500 kursiyerin katıldığını kaydetti.
HEM halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından program, kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikalarının protokol tarafından verilmesi ve serginin gezilmesiyle sona erdi.
Bu yıl ilk defa açık alanda düzenlenen serginin iki gün boyunca gezilebileceği belirtildi.
Kaynak: AAGaziantep
, Güncel