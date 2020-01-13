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İslahiye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir adet dizüstü bilgisayarla 2 adet tablet bilgisayar ve 20 kilo zeytinyağı çaldığı belirtilen bir kişi Jandarma ekiplerince yakalandı.

13.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:42İslahiye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir adet dizüstü bilgisayarla 2 adet tablet bilgisayar ve 20 kilo zeytinyağı çaldığı belirtilen bir kişi ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesi Yeşilyurt mahallesinde iki gün önce meydana gelen evden hırsızlık olayının zanlısı, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli İ.K (23), Jandarma tarafından alınan ifadesinde hırsızlık olayını kendisinin yaptığını itiraf etti.
Şüpheli İ.K. tarafından yer gösterilmesi sonucunda çalınan 1 adet dizüstü bilgisayar ile farklı markada 2 tablet ile plastik bidon içerisindeki 20 kilo zeytinyağı, zanlının evinin arkasında üzeri bezle gizlenmiş halde ele geçirildi.
İ.K, Jandarmadaki ifadesinin ardından Adliye'ye sevk edildi.

Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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