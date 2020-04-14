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İslahiye'de hortum korkuttu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde ortaya çıkan hortum, görenleri korkuttu.

14.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:07
İslahiye'de hortum korkuttu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde ortaya çıkan hortum, görenleri korkuttu.

İslahiye ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tahtaköprü Sulama Barajı'nın bulunduğu bölgede, öğle saatlerinde hortum oluştu. Çevredekilere korku yaşatan hortumu, bazı vatandaşlar, cep telefonlarının kamerası ile görüntüledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tahtaköprü Mevkii, İslahiye, Güncel
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