İslahiye'de hortum paniği
Gaziantap'in İslahiye ilçesinde meydana gelen hortum köy halkına korkulu anlar yaşattı.
14.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:28
İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Yesemek Köyü sınırlarında bulunan Tahtaköprü Barajı'nın bulunduğu bölgeden görüntülenen hortum köy halkına panik yaşattı. Bir anda meydana gelen hortumun köy merkezine gelmesinden korkan köy halkı kendilerini eve kapatarak tedbir aldığını öğrenildi. Hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntüledi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler: Tahtaköprü Mevkii, İslahiye, 3. Sayfa