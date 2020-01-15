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İslahiye'de İdlib için yardım kampanyası başlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Hayrat İnsani Yardım Derneği (HAYRAT) tarafından İdlip için yardım kampanyası başlatıldı.

15.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:48İslahiye'de İdlib için yardım kampanyası başlatıldı
'in İslahiye ilçesinde, İnsani Yardım Derneği (HAYRAT) tarafından için yardım kampanyası başlatıldı.

Demokrasi Meydanı'nda çadır kuran HAYRAT İnsani Yardım Derneği " 'e umut ol" çağrısı yaparak savaş mağduru insanlar için yardım kampanyası başlattı.
Dernek Temsilcisi Çetin Çelik, yaptığı açıklamada, "İdlib'de ölen Müslüman kardeşimizdir, insanlıktır. Masum sivillerin her gün onlarcası ölürken binlercesi Türkiye sınırlarında geçici çadırlarda misafir ediliyor. Bu iç acıtan durum karşısında HAYRAT Derneği olarak 20 Ocak tarihine kadar yardım kampanyası başlattık. Acil yardım çadırı kurduk. Burada toplanan yardımlar Hatay sınırındaki İdlibli vatandaşlara götürülecek." dedi.

Gaziantep, Hayrat, İdlip, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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