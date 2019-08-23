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İslahiye'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

İslahiye'de iki araç çarpıştı: 4 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

23.08.2019 19:05
İslahiye'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı
İslahiye'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, İslahiye ilçesindeki Atatürk Bulvarında meydana geldi. İslahiye istikametinden Nurdağı istikametine seyir halindeki Arif İ. yönetimindeki 27 BL 710 plakalı otomobil ile Mustafa Ç.'nin kullandığı 27 RK 165 plakalı resmi kamyonet kavşak içerisindeki çarpıştı. Belediyenin genişletme çalışmaları yaptığı bulvarda meydana gelen kazada Arif İ. (55), Yeter İ. Mustafa Y. ve Hatice Y. yaralandı. Yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar, polis ve vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına çekildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
İslahiye'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep, İslahiye, Nurdağı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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