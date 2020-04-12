Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İslahiye'de iki günde 100 bin ekmek dağıtıldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,sokağa çıkma yasağının ikinci gününde evlerinde çıkmayanlara Vefa Sosyal Grubu tarafından 100 bin ekmek dağıtıldı.

12.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:40
İslahiye'de iki günde 100 bin ekmek dağıtıldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,sokağa çıkma yasağının ikinci gününde evlerinde çıkmayanlara Vefa Sosyal Grubu tarafından 100 bin ekmek dağıtıldı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Gaziantep 'in İslahiye İlçesinde meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Vefa Sosyal Grubu tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde evlerinde çıkmayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının yanında  ekmek dağıtımı da yaptı.

İslahiye'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağında 15 araç, 56 kişilik ekiple ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 100 bin ekmek dağıtımı yaptıklarını belirten görevliler, "Sokağa çıkma yasağıyla birlikte vatandaşlarımızın özellikle ekmek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda zaruri ihtiyaçları olan ilaç, su, süt gibi ihtiyaçları da yine karşılanıyor. İki gün içerisinde yaklaşık 100 bin ekmek dağıtımı yaptık" dedi.

Vatandaşlar da uygulamadan dolayı görevlilere teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi Haberler
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi
Hırsızlar, köpeklerin önüne kemik atıp koyunları çaldı Haberler
Hırsızlar, köpeklerin önüne kemik atıp koyunları çaldı
Rüştü Reçber’den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Haberler
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
Haberler ›› Güncel ››İslahiye'de iki günde 100 bin ekmek dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDI GÖZALTINA ALINDI - Haber 19:00: Denizli'de yüksekten düşen kişi yaralandı - Haber 18:58: Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Haber 18:58: Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi - Haber 18:54: Marmaris'te vatandaşlara 50 bin ücretsiz ekmek dağıtıldı - Haber 18:27: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber