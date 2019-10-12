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İslahiye'de internet kafe, iddia bayii ve oyun salonlarına polis denetimi

İslahiye'de internet kafe, iddia bayii ve oyun salonlarına polis denetimiGAZİANTEP - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen internet kafe ve oyun salonları denetimleri kapsamında İslahiye'de bulunan internet, oyun salonları ve iddia bayilerinde denetim yapıldı.

12.10.2019 18:15
İslahiye'de internet kafe, iddia bayii ve oyun salonlarına polis denetimi
GAZİANTEP - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen internet kafe ve oyun salonları denetimleri kapsamında İslahiye'de bulunan internet, oyun salonları ve iddia bayilerinde denetim yapıldı.
Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen denetimler kapsamında İslahiye'de bulunan tüm kahvehane, internet kafe, oyun salonları ve iddia bayilerinde denetim yaptı. Ekipler, ani baskınlar düzenleyerek, iş yerleri müşteri ve işletmecilerin üst aramasını yaptı. Genel Bilgi Taraması kontrolü de gerçekleştiren ekipler, 20 oyun salonu, internet kafe ve kahvehanelerde toplam 200 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Denetimde herhangi bir suçtan aranan şahsa ve küçük yaşta çocuklara rastlanmadığı bildirildi
İslahiye'de internet kafe, iddia bayii ve oyun salonlarına polis denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü, İslahiye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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