İslahiye'de Kadınlar Günü Konferansı

Kaynak: AA

İslahiye Müftülüğünce Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konferans verildi.Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Bürosunca Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen konferans, Kur'anı Kerim tilaveti sunulması ve şiir dinletisiyle başladı.Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Hayriye Aydın, konuşmasında, "Nesilden nesile değer aktarımında kadın" konusuna değindi.Aydın, her alanda olduğu gibi ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi, aileyi tehdit eden riskler ve sorun alanları karşısında ailenin manevi destekle güçlenmesi konularında bilgiler verdi.