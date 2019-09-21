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İslahiye'de kamyonet ile motosikletin çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

21.09.2019 22:30İslahiye'de kamyonet ile motosikletin çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye İlçesi Atatürk Bulvarı Siemens kavşağında meydana geldi. Sedat K. (45) yönetimindeki 33 ANU 86 plakalı kamyonet ile İsmail K.'nın (20) kullandığı 27 ABP 599 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile aynı araçta bulunan İsa B. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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