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İslahiye'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

İslahiye Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

13.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:37
İslahiye Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Karla mücadele aracıyla yol temizleme çalışmalarını kendisi de yapan Belediye Başkanı Kemal Vural, Mahallesi'nde gazetecilere çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
Vural, yaptığı açıklamada, kapalı hiçbir yol olmadığını vurgulayarak, "Ama biz tedbirlerimizi yine de aldık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte hem temizleme hem de yol tuzlama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Vural, vatandaşların da karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalarını istedi.
Öte yandan ilçede kar yağışına sevinenler çocuklar, kardan adam yaptı.
İslahiye'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kemal Vural, Fevzipaşa, Güncel

Kaynak: AA


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