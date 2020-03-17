İslahiye'de koronavirüs tedbirleri
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceği anonsu yapılarak duyuruldu.
17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:48
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceği anonsu yapılarak duyuruldu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde, "Namazlarınızı evde kılın" anonsları yapıldı.
Tedbirler kapsamında İslahiye Dervişiye Camisi'nden yapılan anonsta şöyle denildi:
"Saygıdeğer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınız."
Alınan tedbirler kapsamında cami girişlerine, cemaatin göreceği yerlere uyarı yazıları asıldı.
Öğle namazını camide kılan bazı vatandaşlar, uygulamanın doğru olduğunu ve yapılan çalışmaları desteklediklerini belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde, "Namazlarınızı evde kılın" anonsları yapıldı.
Tedbirler kapsamında İslahiye Dervişiye Camisi'nden yapılan anonsta şöyle denildi:
"Saygıdeğer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınız."
Alınan tedbirler kapsamında cami girişlerine, cemaatin göreceği yerlere uyarı yazıları asıldı.
Öğle namazını camide kılan bazı vatandaşlar, uygulamanın doğru olduğunu ve yapılan çalışmaları desteklediklerini belirtti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Gaziantep, Güncel
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