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İslahiye'de koronavirüs tedbirleri

İslahiye ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında park ve bahçelerde bulunan spor aletleri, çocukların oyun alanlarla banklara emniyet şeridi çekildi.

31.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:26
İslahiye'de koronavirüs tedbirleri
İslahiye ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında park ve bahçelerde bulunan spor aletleri, çocukların oyun alanlarla banklara emniyet şeridi çekildi.

İslahiye Belediyesi ekipleri, vatandaşların evlerinde kalmaları için alınan tedbirler doğrultusunda ilçedeki tüm park ve bahçelerde bulunan spor aletleri, çocukların oyun alanları ile banklarla oturma alanlarına emniyet şeridi çekti.
Halkın yoğun olarak kullandığı alanlara Türkçe ve Arapça olarak parka girmenin yasak olduğuna dair uyarı levhaları asıldı.

Daha önce de alınan tedbirler doğrultusunda İslahiye Meydanda bulunan banklar ve oturma alanları belediye ekiplerince yerinden sökülmüştü.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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